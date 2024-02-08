В школе в Махачкале пять детей заболели свинкой

В одной из школ Махачкалы пять учеников начальных классов заболели свинкой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В январе-феврале 2024 года зарегистрировано пять случаев эпидемического паротита (свинки) в СОШ №50 города Махачкалы. В ходе проведения эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие дети начальных классов не были привиты по причине отказов от профилактических прививок», – говорится в сообщении.

Специалисты установили круг контактных лиц и выяснили, что инфекцию принес в класс первый заболевший ребенок, который и заразил окружающих сверстников.

В настоящее время в очаге заболевания проводятся противоэпидемические мероприятия. Детей, не прошедших вакцинацию, отстранили от занятий, проводится экстренная иммунизация контактных.

Махачкала, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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