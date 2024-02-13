1 из 10 заболевших ковидом испытывает симптомы болезни через полгода и более

Миллионы людей сталкиваются с симптомами Covid-19 спустя долгое время после первоначального заражения. Два новых исследования – одно изучает беременных, а другое – детей – дают лучшее представление о бремени этой проблемы со здоровьем, которая, по словам врачей, часто остается незамеченной.

В первом исследовании говорится, что у 1 из 10 человек, переболевших Covid во время беременности, развиваются долговременные симптомы. Результаты были представлены в понедельник на ежегодном собрании Общества медицины матери и плода в Нэшнл-Харборе, штат Мэриленд.

Исследователи использовали данные Инициативы восстановления национальных институтов здравоохранения – проекта, созданного для определения долгосрочных последствий Covid у взрослых и детей. Из 1503 беременных женщин, включенных в набор данных, 9,3% сообщили о наличии симптомов через шесть или более месяцев после заражения. Наиболее частым симптомом было чувство усталости после легкой физической или умственной активности. Некоторые также сообщили о головокружении.

По данным некоторых исследований, процент беременных с длительным Covid находится на низком уровне по сравнению с долей населения США в целом . По оценкам взрослых, у которых развился длительный Covid, колеблется от 2,5% до 25%, хотя в разных исследованиях используются разные определения того, как определяется «длительность» Covid. В этом исследовании не объясняется, почему цифры могут быть разными, но у соавтора доктора Торри Мец, доцента кафедры акушерства и гинекологии и заместителя заведующего исследованиями в области акушерства и гинекологии в Университете здравоохранения штата Юта, есть несколько идей.

«Это может быть связано с тем, что в целом у них меньше исходных медицинских осложнений. Они моложе. Возможно также, что у них другой иммунный ответ», – сказал Мец.

Иммунная система беременной женщины, как правило, более терпима к «вещам, которых там не должно быть», сказала она, поэтому организм матери может принять и выкормить плод с другой генетикой.

Часто беременные люди заболевают при контакте с вирусом, потому что их иммунная система не имеет той стойкой реакции, которая обычно бывает. Это может означать, что в организме беременной меньше развивается воспаление – естественный ответ иммунной системы на инфекцию. Другие исследования связали длительное воспаление после Covid с воздействием на мозг и повреждением легких и почек.

«Так что, возможно, у них не так много повреждений окружающих органов и последующих сложных последствий», – сказал Мец.

Беременные люди, у которых заболел длительный Covid, также имели некоторые общие факторы. Те, у кого было ожирение, у кого был диагноз хронической тревоги или депрессии или кому требовался дополнительный кислород во время болезни, имели более высокий риск длительного заражения Covid.

Казалось, не имело значения, в каком триместре кто-то заболел Covid, и статус вакцинации не был статистически значимым фактором. Более половины людей с длительным течением Covid были полностью вакцинированы. Но многие исследования показали, что вакцинация снижает риск тяжелого заболевания, что может повысить вероятность затяжного заражения Covid.

Мец сказал, что исследование действительно показало, что социально-экономические факторы повлияли на численность пациентов с Covid.

«Вызывает беспокойство тот факт, что у нас очень высокая доля пациентов, сообщивших, что у них возникают трудности с оплатой счетов, – сказала она. – Это вызывает тревожные сигналы относительно того, какой доступ люди получают к необходимой им помощи».

Исследование дает более четкую картину о том, кто с большей вероятностью заболеет длительным Covid, говорит доктор Эми Эдвардс, заместитель медицинского директора отдела педиатрического инфекционного контроля в больнице UH Rainbow Babies & Children's Hospital, которая управляет клиникой длительного Covid.

«Хорошо известно, что хронический стресс разрушает вашу иммунную систему. Стресс имеет тенденцию стимулировать особенно неадаптированную воспалительную реакцию, и существует хорошо известная связь с хроническим стрессом», – сказал Эдвардс, который не участвовал в новом исследовании.

Врачам будет полезно знать, что если кто-то, у кого был Covid во время беременности, все еще чувствует усталость через восемь недель после рождения, это может быть длительный Covid, а не обычная усталость, которая свойственна новорожденному, сказала она.

Следующий важный шаг – и, по словам исследователей, он уже происходит – это изучение исходов у младенцев беременных женщин, у которых развился длительный Covid.

Другое новое исследование, опубликованное на прошлой неделе в журнале Pediatrics, рассмотрело различные исследования детей и обнаружило, что до 6 миллионов человек заболели длительным Covid.

Исследования показывают, что большинство молодых людей, которые долгое время переболели Covid, в конце концов выздоровели, но у трети симптомы появились даже через год после первоначального заражения.

Длительные симптомы Covid у детей включали проблемы с дыханием, такие как кашель, одышка и стеснение в груди, а также усталость.

Эдвардс сказал, что важно не сводить к минимуму влияние длительного Covid на детей только потому, что симптомы часто проходят.

«Представьте, что вы подросток, которому не хватает двух лет формирующего опыта из-за длительного Covid. Я даже не хочу думать о долгосрочных последствиях этого», – сказала она.

Исследование также показало, что после заражения Covid у детей был более высокий риск развития некоторых аутоиммунных заболеваний, таких как диабет 1 типа, даже если заболевание было легким или бессимптомным. Одно исследование в США, которое рассмотрели авторы, выявило повышение риска развития диабета на 72% в течение шести месяцев после первоначального заражения.

Исследования не полностью объяснили, какие общие факторы имеют дети с длительным течением Covid. В новом исследовании говорится, что у тех, у кого нет жилья и продовольственной безопасности, а также у кого нарушен доступ к медицинскому обслуживанию в целом, наблюдается «обострение болезни из-за снижения иммунологического функционирования».

Москва, Елен Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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