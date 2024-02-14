Кошка заразила американца бубонной чумой

В США у мужчины выявлена бубонная чума. Вероятно, он заразился от своей кошки.

По данным местных органов здравоохранения, случай чумы был выявлен в штате Орегон. Болезнь, унесшая в средние века жизни по меньшей мере трети населения Европы, редко встречается в развитых странах и сейчас поддается лечению, но остается потенциально опасной.

Пациент проживает в округе Дешутес на северо-западе США. В настоящее время он проходит лечение и, вероятно, заразился от своей кошки.

«Со всеми близкими контактами жителя и его домашнего животного связались и дали лекарства для профилактики заболеваний», – заявил на прошлой неделе санитарный врач округа Дешут доктор Ричард Фосетт.

По данным властей, симптомы чумы у людей появляются через восемь дней после контакта с больным животным или блохой.

Симптомы могут включать жар, тошноту, слабость, озноб и мышечные боли.

Если не диагностировать вовремя, бубонная чума может перерасти в септицемическую чуму (инфекцию кровотока) или легочную чуму, поражающую легкие. Эти два заболевания гораздо серьезнее.

«К счастью, этот случай был выявлен и пролечен на ранних стадиях заболевания, что представляет небольшой риск для общества», – заверили власти в пресс-релизе.

«Других случаев чумы в ходе расследования не выявлено», – добавили представители штата.

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране ежегодно регистрируется в среднем семь случаев заболевания чумой среди людей. В Орегоне последний зарегистрированный случай бубонной чумы датируется 2015 годом.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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