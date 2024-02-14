Кошка заразила американца бубонной чумой

В США у мужчины выявлена бубонная чума. Вероятно, он заразился от своей кошки.
По данным местных органов здравоохранения, случай чумы был выявлен в штате Орегон. Болезнь, унесшая в средние века жизни по меньшей мере трети населения Европы, редко встречается в развитых странах и сейчас поддается лечению, но остается потенциально опасной.
Пациент проживает в округе Дешутес на северо-западе США. В настоящее время он проходит лечение и, вероятно, заразился от своей кошки.
«Со всеми близкими контактами жителя и его домашнего животного связались и дали лекарства для профилактики заболеваний», – заявил на прошлой неделе санитарный врач округа Дешут доктор Ричард Фосетт.
По данным властей, симптомы чумы у людей появляются через восемь дней после контакта с больным животным или блохой.
Симптомы могут включать жар, тошноту, слабость, озноб и мышечные боли.
Если не диагностировать вовремя, бубонная чума может перерасти в септицемическую чуму (инфекцию кровотока) или легочную чуму, поражающую легкие. Эти два заболевания гораздо серьезнее.
«К счастью, этот случай был выявлен и пролечен на ранних стадиях заболевания, что представляет небольшой риск для общества», – заверили власти в пресс-релизе.
«Других случаев чумы в ходе расследования не выявлено», – добавили представители штата.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране ежегодно регистрируется в среднем семь случаев заболевания чумой среди людей. В Орегоне последний зарегистрированный случай бубонной чумы датируется 2015 годом.
Москва, Елена Васильева
© 2024, РИА «Новый День»