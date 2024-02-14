Женщина с половиной сердца родила близнецов

В Италии женщина, у которой есть только половина сердца, родила близнецов. Всего таких случаев в мире насчитывается четыре.

Как сообщает агентство ANSA, роженица – женщина 36 лет. Она родилась без правого желудочка – части сердечной мышцы, которая качает кровь к легким для насыщения их кислородом. Это сложный врожденный порок сердца, требующий ряда корректирующих вмешательств в первые годы жизни. В данном конкретном случае пациентке в возрасте 4-х лет сделали операцию по созданию альтернативной системы кровообращения, называемой «Фонтан». Она доставляет кровь из полой вены непосредственно в легкие, минуя сердце. Это состояние подвергает организм постоянному переутомлению: кровообращение, поддерживаемое одним желудочком, фактически требует тщательной терапии и контроля на протяжении всей жизни. Однако при отсутствии других осложнений, согласно указаниям международных протоколов по данному вопросу, пациентка могла стать матерью.

Дети появились на свет весом по 1,4 кг на 34-й неделе беременности, родоразрешение произошло путем кесарева сечения. По данным больницы Бамбино Джезу, всего через десять дней госпитализации мать и дети смогли вернуться домой.

Мать и дети, мальчик и девочка, чувствуют себя хорошо. «Я знала, что очень сильно рискую своим половинчатым сердцем, но мне хотелось стать матерью. Рождение близнецов было неописуемой эмоцией», – поделилась мать двойни.

Рим, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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