Сухие завтраки могут привести к слабоумию

Тарелка хлопьев за завтраком может привести к снижению когнитивных способностей в старости. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале General Psychiatry. Оно выявило связь между тиамином, который обычно содержится в злаках, и снижением когнитивных функций у здоровых людей с возрастом.

Тиамин, или витамин B1, естественным образом содержится в некоторых продуктах, а в другие добавляется и продается в качестве добавки. Он помогает превращать пищу в энергию и питать нервную систему организма.

Источниками витамина являются цельнозерновые, бобовые, печень, лосось и обогащенные хлопья для завтрака.

Однако исследования обнаружили сильную связь между слишком малым и слишком большим потреблением тиамина и снижением когнитивных функций.

«Оптимальное» количество потребляемого тиамина, согласно исследованию, составляет 0,68 мг в день.

Исследователи заявили: «Дефицит тиамина может привести к недостаточному снабжению энергией нейронов головного мозга… что может ухудшить когнитивные функции… наше исследование подчеркивает важность поддержания оптимальных уровней потребления тиамина с пищей у пожилых людей для предотвращения снижение когнитивных способностей».

В исследовании рассматривались данные Китайского исследования здоровья и питания (CHNS), в которое были включены 3100 человек в период с 1989 по 2011 год, которые сообщили о своем питании и прошли когнитивные тесты четыре раза с 1997 по 2006 год.

Средний возраст испытуемых составлял 63 года, а тесты включали в себя запоминание слов и числовых шаблонов.

В ходе последующих наблюдений исследователи обнаружили J-образную связь между потреблением тиамина и снижением результатов когнитивных тестов.

J-образная кривая означает, что небольшое количество тиамина или слишком большое его количество могут иметь побочные эффекты, но вдоль кривой существует «золотая середина» или идеальное количество.

Среднее потребление тиамина среди участников исследования составляло 0,93 мг в день. Кривая J-образной формы показала, что идеальное количество составляет 0,68 мг в день, но диапазон от 0,6 до 1,00 мг в день имеет минимальные риски.

Однако каждые 1,0 мг в день сверх безопасного предела в 0,68 мг были связаны с падением глобального когнитивного балла на 4,24 балла.

Ежедневная норма, рекомендованная Управлением по контролю за продуктами и лекарствами в США, к примеру, составляет 1,2 мг тиамина в день для людей четырех лет и старше, а Национальные институты здравоохранения сообщают, что всего одна порция обогащенных хлопьев для завтрака содержит 1,2 мг тиамина.

Ассоциации, которые наблюдали исследователи, были сильнее у людей, которые страдали ожирением, имели высокое кровяное давление или курили.

Глобальный когнитивный балл варьируется от нуля до 27. Это означает, что снижение примерно на четыре балла означает снижение когнитивной функции как минимум на 15 процентов.

Отдельное исследование, посвященное влиянию на здоровье другого витамина B – ниацина или витамина B3 – показало, что он связан с сердечными приступами, инсультами и сердечными заболеваниями.

Подобно тиамину, ниацин также содержится в сухих завтраках и «обогащенных» или «обогащенных» продуктах.

Исследователи подчеркнули, что необходимо провести дополнительные исследования по этому вопросу, поскольку тиамин имеет множество преимуществ для здоровья, включая укрепление иммунной системы, регулирование диабета, улучшение пищеварения, укрепление здоровья сердца и увеличение жизненной энергии.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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