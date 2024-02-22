В РНИМУ стартовал новый проект для будущих фармацевтов

На базе университетской химико-биологической школы «ХимБиоПлюс» РНИМУ им. Н.И. Пирогова стартовал новый образовательный проект «Фармацевтический класс». Три месяца 11-классники и учащиеся медицинских колледжей будут углубленно изучать биологию, химию, математику и физику, включая основные вопросы общей и органической химии, биологические основы фармации.

Как сообщили в пресс-службе РНИМУ имени Н.И. Пирогова, помимо основных дисциплин абитуриенты также пройдут ознакомительный курс «Введение в фармацию», который даст представление о будущей профессии. В рамках проекта обучающимся будет представлена широкая возможность в выборе профессии: это и разработка новых лекарственных препаратов, и химический синтез, и проведение доклинических испытаний и работа с лабораторными животными, и работа в государственных органах по аккредитации, преподавание в высших учебных заведениях, работа в фармкомпаниях.

Москва, Дарья Деменева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube