За 30 лет уровень ожирения в мире удвоился

В период с 1990 по 2022 год уровень ожирения в мире увеличился в четыре раза среди детей и подростков и удвоился – среди взрослых. Об этом свидетельствует исследование, опубликованное The Lancet. Оно прводилось в сотрудничестве с ВОЗ.

Согласно оценке, опубликованной за несколько дней до Всемирного дня ожирения, который проводится 4 марта, ожирением в настоящее время страдают более миллиарда человек во всем мире. Это свидетельствует об ускорении распространения бедствия в странах с низким и средним уровнем дохода.

«Эта «эпидемия» прогрессировала быстрее, чем ожидалось», – отметил во время пресс-конференции профессор Франческо Бранка, директор департамента «Питание для здоровья и развития» ВОЗ. Первоначально предполагалось, что преодоление порога в один миллиард пострадавших состоится примерно к 2030 году.

Основываясь на данных анализов примерно 220 миллионов человек в более чем 190 странах, удалось выяснить, что в 2022 году почти 880 миллионов взрослых уже жили с ожирением (504 миллиона женщин и 374 миллиона мужчин). В 1990 году их было 195 миллионов. С 1990 года уровень ожирения почти утроился среди мужчин (с 4,8% в 1990 году до 14% в 2022 году) и более чем удвоился среди женщин (с 8,8% до 18,5%). Еще более тревожно то, что в 2022 году от этого заболевания пострадали почти 160 миллионов детей и подростков (94 миллиона мальчиков и 65 миллионов девочек). Около 30 лет назад их был 31 миллион.

Напомним, что ожирение – сложное и многофакторное хроническое заболевание, сопровождается ростом смертности от других патологий, в том числе от сердечнососудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака. Пандемия Covid-19, когда избыточный вес был фактором риска, стала наглядной иллюстрацией всего вышесказанного.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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