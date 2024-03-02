«Это похоже на мытье посуды» – ученые поняли, как очищается мозг

Секрет освобождения мозга от «отходов жизнедеятельности» заключается в правильном ритме мозговых волн во время сна. Это было обнаружено в ходе исследования на мышах, проведенного нейробиологом Ли-Фэн Цзян-Се из Вашингтонского университета в Сент-Луисе. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature.

Тот же механизм может помочь предотвратить как нарушения сна, так и развитие неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

Во время сна мозг очень активен, и нейроны генерируют серию электрических импульсов, которые производят ритмические волны, поясняют ученые. Считается, что эта огромная электрическая активность необходима для очистки тканей головного мозга, включая спинномозговую жидкость, от отходов, образующихся во время бодрствования, но многие аспекты данной деятельности до сих пор неясны.

Эксперименты, проведенные на мышах, впервые демонстрируют, что нейроны управляют такой очисткой: подобно крошечным насосам, они скоординировано генерируют электрические сигналы для генерации ритмических волн, и их эффективность заключается именно в выработке правильного ритма.

«Мы считаем, что процесс очистки мозга похож на мытье посуды, – рассказал координатор исследования. – Например, вы начинаете с большого, медленного и ритмичного движения, чтобы очистить растворимые отходы, а затем переходите к более быстрому и ограниченному движению, чтобы удалить более сложные остатки».

Понимание того, как лучше всего модулировать этот ритм, добавляют исследователи, могло бы улучшить качество сна тех, кто страдает от таких расстройств, как бессонница, и открыть возможность предотвращения развития неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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