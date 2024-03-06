Недосып может привести к диабету второго типа

Новое исследование показало, недосып несет в себе высокий риск развития диабета 2 типа.

По данным исследования, опубликованного во вторник в журнале JAMA Network Open, в группе риска находятся люди, которые спят менее шести часов в день.

«Предыдущие исследования показали, что (недостаточный ежедневный отдых) увеличивает риск развития диабета 2 типа, в то время как здоровые диетические привычки, такие как регулярное употребление фруктов и овощей, могут снизить риск», – рассказала автор исследования доктор Диана Нога, которая работает на факультете фармацевтических биологических наук Уппсальского университета в Швеции.

«Однако остается неясным, могут ли люди, которые спят слишком мало, снизить риск развития диабета 2 типа за счет здорового питания», – добавила Нога.

Результаты исследования основаны на данных большой группы участников – почти 247 900 человек, принявших участие в исследовании Британского биобанка, в ходе которого в течение как минимум 10 лет отслеживалось состояние здоровья более полумиллиона англичан в возрасте от 40 до 69 лет. Вначале участники отвечали на анкеты о своих пищевых привычках и о том, сколько часов они спят каждые 24 часа, включая дневной сон.

Критерии здорового питания включали в себя употребление двух или более фруктов в день, двух или более порций рыбы в неделю или 4 или более столовых ложек овощей в день.

Критерии также включали в себя употребление не более двух порций необработанного или обработанного красного мяса в неделю. Каждый элемент здорового поведения оценивался в один балл, в результате чего оценка варьировалась от нуля (самый нездоровый) до пяти (самый здоровый).

Сон от семи до восьми часов в день определялся как нормальная продолжительность сна, шесть часов классифицировались как короткий сон, а пять часов и менее – чрезвычайно короткий сон.

К концу периода наблюдения, который в среднем составлял 12,5 лет, у 7905 участников был диагностирован диабет 2 типа. Авторы обнаружили, что у тех, кто спал менее шести часов в день, вероятность развития заболевания была почти в два раза выше, чем у тех, кто спал нормально. Что касается риска развития диабета 2 типа, не было существенной разницы между теми, кто спал нормально, и теми, кто спал шесть часов. И даже у тех, кто ел наиболее здоровую пищу, диета не компенсировала влияние недостаточного сна на риск диабета.

«Это еще одно исследование, которое показывает, что, хотя генетика играет роль в развитии хронических заболеваний, таких как диабет, факторы образа жизни также имеют большое значение», – отметила доктор Леана Вен, врач неотложной помощи и профессор политики и управления здравоохранением.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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