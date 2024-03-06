Немец за 2,5 года вколол себе 217 вакцин от ковида и остался жив и здоров

62-летний мужчина из Германии рассказал, что вколол себе 217 вакцин от коронавируса. За изучение его опыта тут же взялись медики – они хотели понять, вызывает ли гипервакцинация нарушения в работе иммунной системы.

Данный случай был описан в журнале The Lancet Infectious Sciences. В статье говорилось, что немец в частном порядке купил и ввел все эти вакцины себе в течение двух с половиной лет – с июня 2021 года по октябрь 2023 года. Исходя из подсчетов, он вводил себе по почти 7 вакцин в месяц, то есть прививался по одному и более раз в неделю.

По словам исследователей из Университета Эрлангена-Нюрнберга, мужчина после всех исследований оказался здоров и не испытал никаких негативных побочных эффектов.

«Мы узнали о его случае из газетных статей», – рассказал доктор Килиан Шобер с кафедры микробиологии университета.

Он добавил: «Затем мы связались с ним и пригласили пройти различные тесты в Эрлангене. Он был очень заинтересован в этом».

Доктор Шобер был обеспокоен тем, что гиперстимуляция иммунной системы таким количеством вакцин могла привести к истощению определенных иммунных клеток, препятствуя способности организма успешно бороться с болезнью.

Но исследователи не нашли никаких доказательств этого, также не было выявлено никаких признаков того, что мужчина когда-либо был заражен Covid-19.

Команда взяла у мужчины образцы крови и слюны, а также проверила предыдущие образцы его замороженной крови.

Доктор Шобер отметил: «Мы смогли сами взять образцы крови, когда мужчине сделали дополнительную вакцинацию во время исследования по его собственному настоянию. Мы смогли использовать эти образцы, чтобы точно определить, как иммунная система реагирует на вакцинацию».

Результаты испытаний недостаточны, чтобы делать выводы о безопасности или давать рекомендации населению, чтобы получить такое чрезмерное количество прививок от Covid-19.

Исследователи подчеркнули, что в настоящее время не рекомендуется получать так много вакцин: «Важно, что мы не одобряем гипервакцинацию как стратегию повышения адаптивного иммунитета».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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