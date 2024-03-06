Сладкая газировка может вызвать мерцательную аритмию

Употребление двух и более литров искусственно подслащенных напитков в неделю (что эквивалентно средней порции газировки в день) повышает риск развития мерцательной аритмии на 20%, сообщается в новом исследовании.

Мерцательная аритмия, известная как фибрилляция предсердий, представляет собой нерегулярное сердцебиение, которое многие люди часто описывают как «дрожь», «трепетание» или «кувыркание» сердца в груди.

«Это первое исследование, сообщающее о связи между подслащенными напитками и повышенным риском фибрилляции предсердий», – рассказала Пенни Крис-Этертон, почетный профессор диетологии в Университете штата Пенсильвания.

Исследование показало, что у людей европейского происхождения риск унаследовать это заболевание составляет около 22%.

Ученые продолжают изучать связь аритмии и сладких напитков, но напоминают, что вода – лучший выбор для здоровья человека. Также рекомендуется избегать и «диетических» газировок на искусственных подсластителях, в них также не находится никакой пользы для здоровья.

Напомним, что мерцательная аритмия является основной причиной инсульта. Кроме того, она также может привести к образованию тромбов, сердечной недостаточности и увеличить риск сердечного приступа, деменции и заболеваний почек.

Москва, Едена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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