СМИ: Человечество ждет эпидемия слепоты из-за гаджетов

Основатель и председатель правления группы клиник EuroEyes, хирург-офтальмолог Доктор Йорн Слот Йоргенсен заявил, что человечество в ближайшее десятилетие ждет эпидемия слепоты, потому что пользование гаджетами вместо прогулок привели к тому, что подростки поколения Z превращаются в кротов, – сообщает в среду, 6 марта издание Mail-online.

В публикации под заголовком «Надвигается эпидемия слепоты поколения Z, потому что сегодняшние дети не выходят на улицу так часто, как предыдущие поколения», издание со ссылкой на всемирно известного офтальмолога доктора Йорна Йоргенсена пишет: «Дети-домоседы создают будущий кризис слепоты. Чрезмерное время, проводимое перед экраном, означает, что поколение Z оказалось лишено жизненно важного естественного света в годы взросления, что может иметь катастрофические последствия для зрения. И будет только хуже».

«В мире наблюдается стремительный рост случаев близорукости, за последние 30 лет в Великобритании этот показатель увеличился на 46%. В Китае уровень близорукости подскочил с 30% до 95% и выше в некоторых районах. Дети, находясь дома с гаджетами в период полового созревания, не получают достаточного количества дофамина, что повреждает глаза. Еще один фактор – это количество времени, проводимого со смартфоном на расстоянии нескольких сантиметров от лица. Исследование по заказу Глобальной коалиции по борьбе с близорукостью показало, что 52% детей играют на улице меньше, чем их родители в детстве», – говорит доктор Йоргенсен.

Гамбург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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