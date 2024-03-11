В США зафиксирована смерть от бубонной чумы

В округе Линкольн штата Нью-Мексико в США от осложнений, вызванных бубонной чумой, скончался мужчина, – сообщает в понедельник, 11 марта, издание, New York Post.

В заметке американского издания, в частности, говорится: «Недавно житель округа Линкольн был госпитализирован с бактериальным заболеванием, при этом подробности его заражения остаются неясными. Несмотря на все усилия медиков, пациент скончался. Это первый случай бубонной чумы в Нью-Мексико с 2021 года и первый смертельный случай, связанный с бубонной чумой, с 2020 года. В текущем, 2024 году том году в штате было уже зарегистрировано четыре случая заболевания чумой».

«Представители здравоохранения штата пытаются оценить сохраняющуюся опасность в регионе и риски, связанные с ней. К счастью, заражение бубонной чумой в США происходит крайне редко: в среднем от 5 до 15 случаев в год на Западе страны», – пишет New York Post.

Карризозо, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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