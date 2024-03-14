Медик и объяснили, почему люди просыпаются ровно в три часа ночи

Медки пояснили, почему многие люди просыпаются в одно и то же время. Как правило, речь идет о трех часах ночи.

Дело в Том, что пробуждение несколько раз в течение ночи – естественное явление, часто обусловленное архитектурой сна, то есть стадиями сна, которые человек проходит каждую ночь.

Эти пробуждения обычно длятся от нескольких секунд до нескольких минут – если они происходят слишком часто за одну ночь или возникают нарушения засыпания, это может стать проблемой.

Почему вы можете просыпаться

Архитектура сна относится к четырем стадиям сна, которые люди проходят в течение ночи с интервалами примерно от 90 до 120 минут, говорит доктор Брэндон Питерс-Мэтьюз, невролог из Францисканского здравоохранения Вирджинии Мейсон в Сиэтле.

Цикл начинается с легкого сна, который переходит в более глубокий сон, а затем в самый глубокий сон, который возникает на третьей стадии, часто называемый «медленноволновым сном», рассказал Питерс-Мэтьюз. Во время четвертой стадии, известной как сон с быстрым движением глаз (БДГ-сон), активность мозга достигает уровня нормальной активности во время бодрствования. Именно после этой стадии люди часто просыпаются естественным путем, и как только они снова засыпают, цикл начинается заново.

«Поскольку мы обычно ложимся спать примерно в одно и то же время каждую ночь, и эти циклы примерно одинаковой продолжительности, мы можем просыпаться ночью в одно и то же время», – пояснил Питерс-Мэтьюз. Большинство этих пробуждений будут краткими и легко забываемыми, но «может быть один или два цикла в ночное время, когда мы просыпаемся, смотрим на часы и знаем время».

Пробуждение несколько раз за ночь обычно не вредно для здоровья, если снова заснуть в течение пяти-десяти минут, говорит доктор Мишель Дреруп, директор программы поведенческой медицины сна в клинике Кливленда.

С другой стороны, когда люди просыпаются несколько раз в течение часа, это может привести к фрагментации цикла сна, и человек может не получить глубокого сна, сказал Дреруп. Эти частые пробуждения могут быть признаком нарушений сна, таких как апноэ во сне или никтурия, добавила она.

Когда люди естественным образом просыпаются ночью, они с большей вероятностью помнят, что это произошло во второй половине ночи. Именно тогда у людей обычно наблюдается более длительная фаза быстрого сна, легкий сон, а в первой половине ночи вместо этого наблюдаются более длительные стадии глубокого сна.

По словам Питерса-Мэтьюза, зачастую именно эмоциональная реакция человека на пробуждение может создавать проблемы и может привести к развитию вторичной бессонницы, если его реакция вызывает длительное бодрствование.

Ночная сова или ранняя пташка

Циркадный ритм человека, или внутренние биологические 24-часовые часы, также может иметь значение, говорит невролог доктор Кэти Гольдштейн, врач по медицине сна в Университете здравоохранения Мичигана.

Ваш циркадный ритм сообщает организму, когда пора спать, и имеет тенденцию соответствовать вашим прошлым циклам сна-бодрствования и воздействию света в течение дня. Если этот ритм нарушится или цикл сна и бодрствования сильно изменится, организм не будет иметь четкого представления о том, когда следует иметь качественный глубокий сон, говорит Гольдштейн, который также является профессором неврологии в университете. Мичиганского центра расстройств сна в Анн-Арборе.

«Циркадный ритм – это наши внутренние биологические часы: он измеряет время, когда мы бодрствуем, и время, когда мы спим – он синхронизирует большинство наших физиологических процессов, поэтому наше тело делает то, что ему нужно, в нужное время дня». – отметила Гольдштейн.

Циркадные ритмы и архитектура сна меняются с возрастом, и, возможно, именно поэтому кому-то может казаться, что в молодости он спал более глубоко. С возрастом люди склонны проводить больше времени в легких стадиях сна.

Эти же циклы могут также сделать кого-то «совой» или «жаворонком», а также могут вызвать трудности с соблюдением графика работы, который не соответствует биологическому циклу человека, что приводит к сонливости в дневное время.

Часто, даже если кто-то рано встает на работу, заснуть в то время, когда ему достаточно выспаться, может быть проблемой. Более того, многие полуночники, как правило, ложатся спать поздно на выходных, что может привести к сонливости, известной как «социальная смена часовых поясов», и ослабит циркадный ритм, что, возможно, приведет к менее глубокому сну и увеличению количества пробуждений. Но есть способы обойти ваши внутренние часы.

Что делать, если вы не можете снова заснуть

Засыпая и просыпаясь в одно и то же время каждый день, а также получая естественное освещение в течение дня и приглушая искусственное освещение ночью, вы поможете усилить циркадную амплитуду – пики и спады цикла, что приведет к увеличению времени спокойного сна.

Также может быть полезно принять очень низкую дозу мелатонина, не более половины миллиграмма, за несколько часов до того, как человек склонен засыпать естественным путем, что может помочь сдвинуть биологические часы.

«Самое важное, что нужно сделать, просыпаясь посреди ночи, – это не смотреть на часы», – рассказал доктор Питерс-Мэтьюз. – Если будильник не сработал, значит, еще не время просыпаться. Неважно, сколько сейчас времени. Вы можете перевернуться, устроиться поудобнее и снова заснуть».

Если вы не засыпаете снова в течение 15 минут, лучше встать с постели и заняться спокойным занятием, которое поможет снова почувствовать сонливость, например, медитацией или прослушиванием музыки.

Наш мозг очень ассоциативен, и его можно легко настроить так, что, если мы остаемся в постели в течение длительного времени и бодрствуем, наш мозг начинает ассоциировать кровать с деятельностью бодрствования, например, с беспокойством и выполнением разных дел помимо сна. Поэтому вставание с постели разрушает эту ассоциацию.

Также важно убедиться, что пробуждения не происходят из-за чего-то внешнего, например, из-за вашего партнера по сну, домашних питомцев и так далее.

Но если пробуждение естественным образом вызвано архитектурой вашего сна и не влияет на ваше функционирование на следующий день, беспокоиться не о чем, считают врачи.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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