Если верить новым исследованиям, ежедневная порция яблочного уксуса может помочь похудеть.

Полные люди теряют до 1 4 фунтов (8 кг) всего за три месяца, выпивая одну порцию в 15 мл перед завтраком, пишет сегодня «Daily Mail».

Знаменитости, в том числе Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм и Дженнифер Энистон, признавались, что регулярно пьют яблочный уксус. Они говорят, что он снижает аппетит и повышает иммунитет.

Однако эксперты по-прежнему расходятся во мнениях относительно его эффективности и потенциальных долгосрочных последствий для здоровья.

Чтобы проверить, влияет ли уксус на похудение, была набрана группа из 120 добровольцев на базе Университета Святого Духа в Каслике. Все испытуемые имели избыточный вес или ожирение, а их ИМТ составлял от 27 до 34. Некоторым было всего 12 лет.

Участников разделили на четыре группы по 30 человек.

Трем группам было предложено выпивать ежедневную порцию яблочного уксуса утром в количестве 5, 10 или 15 мл.

Остальным вместо этого давали пустышку или плацебо.

В течение 12 недель каждый участник вел записи о своем питании и физических упражнениях.

Исследователи обнаружили, что те, кто пил уксус, потеряли как минимум 11 фунтов (5 кг) в весе и снизили свой ИМТ на 2,7-3 пункта, в зависимости от дозы.

Тем временем добровольцы, принимавшие плацебо, зафиксировали среднее падение веса всего на 0,7 фунта (0,3 кг) за 12 недель.

В статье, опубликованной в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health, исследователи признали небольшой размер выборки и признали, что 12 недель недостаточно для оценки возможных долгосрочных побочных эффектов.

Но автор исследования доктор Рони Абу-Халил, заведующий кафедрой химии и биохимии в университете, добавил: «Эти результаты показывают, что яблочный сидр может иметь потенциальные преимущества в улучшении метаболических параметров, связанных с ожирением и метаболическими нарушениями у людей с ожирением».

Результаты исследования могут способствовать выработке научно обоснованных рекомендаций по использованию яблочного уксуса в качестве диетического вмешательства при лечении ожирения.

Между тем, Шейн Маколифф, старший приглашенный научный сотрудник Глобального института продуктов питания, питания и здоровья NNEdPro, который вместе с BMJ владеет BMJ Nutrition Prevention & Health, сказал, что «следует проявлять осторожность» в отношении результатов исследования.

Профессор Мигель Анхель Мартинес Гонсалес, профессор профилактической медицины и общественного здравоохранения в Университете Наварры, также сказал: «Они [исследователи], очевидно, используют только t-тесты (статистический инструмент для проведения сравнений), и им следовало использовать другие модели. которые позволяют оценивать фиксированные и случайные компоненты. Они также не описывают общий рацион участников и то, как меняется их калорийность, потребление фруктов, овощей, ультраобработанных продуктов и так далее. Короче говоря, здесь нужна осторожность, большая осторожность».

Сторонники пользы яблочного уксуса для здоровья связывают его положительное воздействие с полезными бактериями, которые содержатся в нем.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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