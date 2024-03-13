Мурашко заявил о выполнении основных показателей нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы РФ по охране здоровья в среду, 13 марта, заявил, что все основные показатели национального проекта «Здравоохранение» по итогам 2023 года достигнуты, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию пресс-службы Госдумы.

В ходе своего выступления Мурашко сказал: «По итогам нацпроекта в 2023 году все 25 основных показателей достигнуты. Нацпроект «Здравоохранение» самый масштабный в России, он включает девять федеральных проектов. На период с 2019 по 2024 год запланировано на его реализацию 1,7 триллиона рублей».

«Очень чувствительным для граждан вопросом является контроль за ценами на лекарственные препараты. По жизненно необходимым и важнейшим лекарствам мы сегодня обеспечиваем за счет регулирования динамику цен ниже уровня инфляции. Введение маркировки препаратов помогает управлять процессами и обеспечивает стабильность», – добавил министр.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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