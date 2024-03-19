Интервальное голодание может привести к смерти из-за проблем с сердцем

Поклонников очень популярного на сегодняшний день интервального голодания предупредили о серьезном риске умереть от проблем с сердцем. Как сообщает Daily Mail, по данным нового исследования, голодание в течение 16 и более часов в день повышает риск смерти из-за сбоев в работе сердца почти вдвое.

Напомним, интервальное голодание пропагандируют многие звезды экрана и сцены, ведущие ТВ, политики. Но новые исследования показывают, что подобная диета на самом деле может нанести вред здоровью в долгосрочной перспективе. Исследование показало, что у тех, кто ест только восемь часов в день, почти в два раза выше риск сердечного приступа и инсульта в более позднем возрасте.

Ограниченное по времени питание – разновидность прерывистого голодания, предполагает ограничение времени приема пищи от 4 до 12 часов в течение 24-часового периода. В последние годы оно приобрело популярность среди таких людей, как премьер-министр Великобритании Риши Сунак, Илон Маск и актриса Дженнифер Энистон, предполагающих, что это помогает им оставаться стройными.

Предыдущие исследования связали ограниченное по времени питание с улучшением некоторых показателей кардиометаболического здоровья, таких как артериальное давление, уровень глюкозы в крови и уровень холестерина. Но исследование, в котором приняли участие 20 тысяч взрослых, показало, что те, кто придерживался ограниченного по времени плана питания, на 91% чаще умирали от сердечно-сосудистых заболеваний.

Согласно выводам, представленным на конференции Lifestyle Scientific Sessions 2024 Американской кардиологической ассоциации на этой неделе, модный график диеты не снизил вероятности смерти участников по какой-либо причине.

Ученые проанализировали информацию о моделях питания из ежегодных медицинских обследований в период с 2003 по 2018 год и сравнили ее с данными о смертности за тот же период. Многие из тех, кто соблюдает ограниченную по времени диету, следуют графику питания 16:8, при котором они едят всю пищу в течение 8-часового окна и голодают в течение оставшихся 16 часов каждый день. Исследователи обнаружили, что у приверженцев этого метода более высокие риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с людьми, которые едят в течение 12- и 16-часовых окон. Они отметили, что люди с уже имеющимися сердечно-сосудистыми заболеваниями или раком подвергаются особому риску.

Профессор медицинского факультета Шанхайского университета Цзяо Тонг (Китай) Виктор Венце Чжун пояснил: «Мы были удивлены, обнаружив, что люди, соблюдающие 8-часовой, ограниченный по времени, график приема пищи, чаще умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. Несмотря на то, что этот тип диеты был популярен из-за его потенциальных краткосрочных преимуществ, наши исследования ясно показывают, что по сравнению с типичным диапазоном времени приема пищи в 12-16 часов в день, более короткая продолжительность приема пищи не связана с увеличением продолжительности жизни».

В наблюдательном исследовании не учитывались другие возможные сопутствующие факторы, такие как вес участников и уровень холестерина в начале исследования или в течение восьмилетнего периода наблюдения. Метод основывался на самооценке информации о питании, а другие факторы образа жизни, такие как курение и уровень физических упражнений, не были включены в анализ.

Комментируя исследование, Кейт Фрейн, почетный профессор метаболизма человека в Оксфордском университете, отметил: «Ограниченное по времени питание популярно как средство снижения потребления калорий, хотя его сторонники заявляют о других преимуществах, таких как «ускорение метаболизма». Эта работа очень важна, поскольку показывает, что нам нужны долгосрочные исследования последствий этой практики.

Но этот тезис оставляет много вопросов без ответа, и потребуются дальнейшие исследования по данному вопросу».

Том Сандерс, почетный профессор питания и диетологии Королевского колледжа Лондона, подчеркнул, что несмотря на популярность интервального голодания, существует мало доказательств того, что оно способствует снижению или поддержанию веса. Он добавил: «Из предыдущих данных мы знаем, что, вероятно, лучше принимать пищу понемногу в течение дня несколько раз, чем потреблять большие порции пищи в течение более короткого периода времени. Это потому, что после обильного приема пищи происходит значительное увеличение содержания жиров и глюкозы в крови».

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube