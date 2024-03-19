Бразилия бьет рекорды по заболеваемости лихорадкой денге

Менее чем за три месяца Бразилия побила рекорд по числу случаев лихорадки денге за год и приближается к 2 миллионам заболевшим.

По данным Министерства здравоохранения, на данный момент южноамериканская страна зарегистрировала 1 889 206 случаев, что является самым высоким показателем с 2000 года.

Эта цифра в 4 раза превышает количество случаев денге, зарегистрированных за тот же период в 2023 году. Предыдущее рекордное количество случаев было зафиксировано в 2015 году (1 688 688), тогда как 2023 год стал третьим худшим годом (1 658 816 случаев). Что касается смертей, то подтвержден 561 летальный исход (1094 смертей было подтверждено за весь 2023 год). Десять бразильских штатов уже объявили чрезвычайное положение – речь идет о Сан-Паулу и многих других городах.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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