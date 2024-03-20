Не только рак: солнце и жара разрушают иммунную систему и приводят к болезням сердца

Ни для кого не секрет, что длительное пребывание на солнце вредно для здоровья.

Помимо головных болей и риска теплового удара, солнечные ванны резко увеличивают вероятность развития рака кожи: 70 процентов случаев заболевания связаны с пребыванием на солнце.

Но теперь исследователи добавили в список еще два серьезных вреда для здоровья: болезни сердца и разрушенную иммунную систему.

Ученые из Университета Луисвилля в Кентукки обнаружили, что всего лишь день, проведенный на жаре, может повысить явные признаки воспаления в организме как минимум на 10 процентов.

Некоторые из этих признаков – выделение воспалительных соединений, которые приводят к спиральному внутреннему повреждению – явно связаны с накоплением бляшек в артериях, что приводит к сердечным заболевания.

Исследование также показало снижение на шесть процентов количества важнейших клеток иммунной системы, называемых B-клетками, которые помогают организму бороться с вирусами и микробами.

В ходе исследования у 624 взрослых взяли кровь один раз в летние месяцы с мая 2018 года по сентябрь 2019 года.

Средняя температура в те дни, когда участники посещали клинику для сдачи анализа крови, составляла 24,5 градуса по Цельсию.

Исследователи проанализировали анализы крови на наличие нескольких маркеров, чтобы показать, насколько хорошо работает иммунная система.

Они специально изучали уровни ключевых соединений, выделяемых иммунной системой при обнаружении повреждения, таких как Т- и В-клетки, а также цитокинов (сигнальных молекул, которые могут вызвать воспаление).

Затем они изучили связь между маркерами и уровнями тепла, включая температуру и чистую эффективную температуру, которая учитывает влажность, температуру воздуха и скорость ветра.

Они также сравнили Универсальный термический климатический индекс (UTCI), который учитывает температуру, влажность, скорость ветра и уровень ультрафиолетового излучения.

В ходе исследования было установено, что на каждые пять градусов повышения UTCI наблюдалось увеличение количества естественных Т-клеток-киллеров, что позволяет предположить, что в организме произошло воспаление.

Эта разница, по словам исследователей, эквивалентна дню без жары и дню с умеренным тепловым стрессом.

В крови участников наблюдалось 10-процентное увеличение количества Т-клеток-киллеров, которые активируют иммунную систему и вызывают воспалительную реакцию в организме для защиты от патогенов и травм.

Хотя воспаление является нормальной частью защиты организма от инфекции, постоянная воспалительная реакция в течение долгого времени (длящаяся от недель до месяцев) или возникающая в здоровых тканях, повреждает и играет ключевую роль в накоплении бляшек в артериях.

Это может привести к развитию ишемической болезни сердца и инфарктов.

Исследователи также обнаружили снижение количества В-клеток на семь процентов, что предполагает сокращение той части иммунной системы, которая запоминает определенные вирусы и создает антитела для борьбы с ними.

«Участники нашего исследования лишь незначительно подвергались воздействию высоких температур в день анализа крови, однако даже незначительное воздействие может способствовать изменениям иммунных маркеров», – сказал ведущий автор исследования Дэниел Риггс, доцент кафедры медицины в Университете Луисвилля.

Профессор Риггс добавил, что взрослые старше 60 лет и взрослые с существующими сердечнососудистыми заболеваниями особенно подвержены риску сосудистых катастроф и смертности, связанных с жарой.

«С ростом глобальной температуры связь между воздействием тепла и временным ослаблением реакции иммунной системы вызывает беспокойство, поскольку известно, что температура и влажность являются важными экологическими факторами передачи инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. Таким образом, в самые жаркие летние дни люди могут подвергаться более высокому риску воздействия жары, а также могут быть более уязвимы к болезням или воспалениям», добавил профессор Риггс.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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