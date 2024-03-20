В России снизился показатель общей смертности

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации в среду, 20 марта, заявил, что в России на 7% уменьшился показатель общей смертности населения, что является лучшим показателем со времен начала пандемии коронавируса, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Камкин сказал: «За 12 месяцев 2023 года у нас снизился показатель общей смертности населения на 7%, что лучший показатель со времен пережитой нами пандемии коронавирусной инфекции. Кроме того, с 2020 года в России фиксируется исторический минимум младенческой смертности. Она составила всего 4,2 промилле на одну тысячу родившихся детей за прошлый год».

«Все мероприятия Минздрава за последнее время были направлены на достижение увеличения ожидаемой продолжительности жизни. По итогам прошлого года он составил 73,4 года – на 0,8 года превысил значение 2022», – добавил зам.министра.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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