Власти Японии выпустили предупреждение для населения в связи с ростом случаев редкого, но серьезного типа бактериальной инфекции.

На сегодняшний день они превысили более чем половину прошлогоднего показателя – 88 только в столице – наряду с 517 инфекциями по всей стране.

Об этом сообщает The Japan Times. Обеспокоенность по поводу распространения стрептококкового синдрома токсического шока (СТШС), часто называемого «плотоядной болезнью», как сообщается, побудила Северную Корею отменить футбольный матч с Японией, который должен был состояться в Пхеньяне.

В тяжелых случаях эта инфекция может вызвать некроз соединительных тканей, покрывающих мышцы, и уровень смертности от инфицированных в 2023 году составил около 30%, что является «чрезвычайно высоким показателем».

На городском совещании по контролю за инфекционными заболеваниями в минувшую пятницу выяснилось, что по состоянию на 17 марта в Токио было 88 больных. За весь 2023 год в столице зарегистрирован 141 случай заболевания и 42 случая смерти, связанных с инфекцией. Токио призывает жителей немедленно обращаться за медицинской помощью, если они испытывают такие симптомы, как боль и отек конечностей или лихорадка, указывающие на этот тип инфекции.

Стрептококк группы А передается воздушно-капельным путем и при прямом контакте, а также и через травмы рук и ног. Органы здравоохранения настоятельно рекомендуют придерживаться профилактических мер, таких как регулярное мытье рук и правильный уход за ранами.

Считается, что вариант, называемый штаммом M1UK, который считается высокопереносимым среди стрептококковых бактерий группы А, связан с этими случаями. По данным Национального института инфекционных заболеваний, заразиться могут люди всех возрастов.

Токио, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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