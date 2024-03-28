Средства для дезинфекции и личной гигиены могут быть опасны для мозга

Нервные клетки головного мозга подвергаются риску из-за продуктов, обычно встречающихся в доме, таких как дезинфицирующие средства, соединения, содержащиеся в средствах личной гигиены, а также антипирены, часто используемые в мебели и электронике.

Эти вещества повреждают клетки, называемые олигодендроцитами, которые обеспечивают поддержку нейронов и формируют белое вещество мозга, останавливая их развитие или вызывая их смерть: поэтому они могут вызывать задержки когнитивного развития, двигательные дисфункции и аномальное развитие центральной нервной системы.

Об этом свидетельствует исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience и проведенное Медицинской школой американского университета Кейс Вестерн Резерв. Результаты подчеркивают необходимость дальнейших исследований, чтобы понять потенциальное влияние этих соединений на здоровье человека.

Большинство исследований по влиянию на мозг веществ, присутствующих в закрытых средах, сосредоточено на нейронах. При этом гораздо меньше известно об олигодендроцитах, развитие которых начинается еще до рождения и продолжается до взрослой жизни: по этой причине эти клетки могут быть особенно уязвимы к возможным ущербам, нанесенным вредными соединениями.

Исследователи под руководством Пола Тезара изучили более 1800 веществ, пытаясь понять их влияние на выращенные в лаборатории мышиные олигодендроциты: 292 соединения убивали клетки, а еще 47 замедляли их развитие. Затем результаты были подтверждены на живых мышах и культивируемых клетках человека.

Авторы исследования также проанализировали данные, собранные в период с 2013 по 2018 год в рамках крупного расследования в США: соединение, принадлежащее к категории антипиренов, известное под аббревиатурой BDCIPP, присутствовало почти во всех образцах мочи детей от 3 до 11 лет с тенденцией к увеличению в последние годы.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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