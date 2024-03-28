В новосибирской школе произошла вспышка гепатита А

В Новосибирске школьники заразились гепатитом А. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, два случая заболевания зарегистрировали в средней общеобразовательной школе №190. В классе, где выявили заразившихся, введен карантин на 35 дней.

Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование. «Отобраны пробы воды, пищевой продукции и продовольственного сырья, смывов, проводятся лабораторные исследования», – говорится в сообщении.

Кроме того, под наблюдением находятся люди контактного круга, проводится текущая дезинфекция и иммунизация по эпидемическим показаниям.

Новосибирск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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