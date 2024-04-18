Каждый третий человек в жизни встречается с мерцательной аритмией

Каждый третий человек в жизни встречается с мерцательной аритмией. Ранее считалось, что фибрилляция предсердий, получившая название «тихий убийца», к моменту смерти поражает около четверти взрослых.

Но датские эксперты, проанализировавшие медицинские записи миллионов взрослых, обнаружили, что риск только увеличился.

Врачи по-прежнему не могут определить точную причину фибрилляции предсердий, которая может привести к инсультам.

Однако известно, что оно чаще встречается у людей с высоким кровяным давлением – следствием ожирения. В последние десятилетия уровень ожирения резко возрос.

Исследователи Ольборгского университета также обнаружили, что у двоих из пяти больных, скорее всего, возникнет сердечная недостаточность. Каждый пятый перенесет инсульт.

Сегодня эксперты заявили, что руководителям здравоохранения «крайне важно» уделять приоритетное внимание стратегиям и методам профилактики сердечной недостаточности, чтобы снизить риск осложнений.

Исследователи проанализировали данные более чем 3,5 миллионов датчан старше 45 лет, у которых в анамнезе не было этого заболевания.

За 23 года наблюдения они обнаружили, что более чем у 360 000 участников была диагностирована фибрилляция предсердий.

После учета влияющих факторов, включая доход и ранее существовавшие заболевания, такие как диабет или высокий уровень холестерина, они сравнили показатели за два периода времени – с 2000 по 2010 год и с 2011 по 2022 год.

Общий пожизненный риск был рассчитан на уровне 31 процента в период с 2011 по 2022 год по сравнению с 24 процентами, зафиксированными в период с 2000 по 2010 год.

По словам исследователей, риск также «немного» повышен среди мужчин.

Сердечная недостаточность была наиболее частым осложнением этого заболевания, риск на протяжении жизни составлял 41 процент.

Это вдвое превышало вероятность инсульта (21 процент) и в четыре раза превышало риск сердечного приступа в течение жизни (12 процентов).

В статье, опубликованной в Британском медицинском журнале, исследователи заявили: «Наша новая количественная оценка долгосрочных последствий фибрилляции предсердий подчеркивает острую необходимость в лечении для дальнейшего снижения риска инсульта, а также в стратегиях профилактики сердечной недостаточности среди пациентов с фибрилляцией предсердий».

Рандомизированные клинические исследования и рекомендации должны «лучше отражать потребности реальной популяции с фибрилляцией предсердий», добавили они.

Исследование также «поднимает важные вопросы перед исследовательским и клиническим сообществом о том, как можно остановить растущее бремя фибрилляции предсердий».

При фибрилляции предсердий частота сердечных сокращений нерегулярна и иногда может быть очень быстрой. Национальная служба здравоохранения сообщает: «В некоторых случаях она может значительно превышать 100 ударов в минуту».

Это может вызвать проблемы, включая головокружение, одышку и усталость.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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