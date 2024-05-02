В России снизилось количество заражений ВИЧ

Главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус заявил, что в России количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в 2023 году снизилось и составило менее 55 тысяч, – сообщает в четверг, 2 мая, РИА Новости.

В интервью агентству Мазус сказал: «Количество новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией в России за 2023 год снизилось относительно 2022 года и составило чуть менее 55 тысяч человек. Эта динамика соответствует уверенному тренду последних лет на снижение числа новых случаев ВИЧ. При этом уровень охвата населения тестированием на ВИЧ в России значительно превышает аналогичные показатели многих мировых систем здравоохранения. Так, согласно докладу Европейского центра профилактики и контроля заболеваний за 2022 год, в странах ЕС на иммунный статус обследовано всего 68% впервые выявленных больных ВИЧ, тогда как в России – 95%».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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