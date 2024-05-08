AstraZeneca отозвала вакцины от ковида в Европе

AstraZeneca отозвала свои вакцины от ковида. Компания объявила, что отзовет лицензию на продажу в Европе.

AstraZeneca оправдывает свое решение, говоря об «избытке доступных обновленных вакцин».

Между тем напомним, что англо-шведская компания в конце апреля впервые признала в судебных документах во время судебного разбирательства в Лондоне, что ее вакцина от Covid-19 может вызывать тромбоз как редкий побочный эффект. По данным британских СМИ, это признание может открыть путь к многомиллионным выплатам пострадавшим от последствий вакцинацией этим препаратом.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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