Пребывание на солнце способствует сжиганию жира

Ультрафиолетовое излучение может изменять метаболизм подкожного жира. Такое открытие сделали ученые из Сеульского национального университета в Южной Корее. Они провели исследование, в результате которого было обнаружено, что ультрафиолетовое излучение способствует увеличению расхода энергии у мышей. Они опубликовали свои выводы в журнале Journal of Investigative Dermatology.

УФ-излучение известно своим воздействием на кожу, негативные последствия которого могут включать солнечные ожоги, фотостарение и даже развитие рака, но также способствовать синтезу витамина D в организме. Однако исследование также показало, что ультрафиолет может также изменять и метаболизм подкожного жира.

Эксперименты на мышах продемонстрировали, что ультрафиолетовые лучи помогают предотвращать набор лишнего веса путем стимуляции выработки нейромедиатора норадреналина. Этот нейромедиатор не только снижает уровень лептина (гормона голода), но и ускоряет расход энергии за счет активации темного (бурого) жира, который способствует термогенезу, защите сосудов и ускорению метаболизма.

Ученые подчеркнули, что их исследование открывает новые возможности для разработки инновационных методов борьбы с ожирением с использованием ультрафиолета. В настоящее время планируется проведение дополнительных исследований для выяснения способов использования этого метода жиросжигания без ущерба для здоровья.

Сеул, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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