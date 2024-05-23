Ученые научились выявлять рак желудка с помощью ополаскивателя для рта

Ученые придумали способ выявить рак желудка задолго до возникновения каких-либо симптомов. Как пишет Daily Mail, исследование проводилось Медицинской школой Рутгерса Роберта Вуда Джонсона в Нью-Джерси.

Рак желудка занимает четвертое место по смертности среди всех видов онкологических заболеваний, и его симптомы часто схожи с признаками менее серьезных заболеваний, что затрудняет раннюю диагностику. Однако ученые выяснили, что оценка микробного состава полости рта с помощью специального медицинского ополаскивателя может помочь выявить ранние стадии заболевания.

В рамках исследования, в котором участвовали 98 человек с предраковыми состояниями органов пищеварения, раком желудка и здоровые добровольцы, ученые выявили взаимосвязь между бактериальным разнообразием в желудке и рту. Было установлено, что у пациентов с раком желудка количество определенных видов бактерий было значительно выше, чем у здоровых добровольцев.

Ученые выделили 13 типов бактерий-биомаркеров, различия в наличии которых могут свидетельствовать о раннем развитии раковых и предраковых состояний. По мнению исследователей, использование медицинского ополаскивателя для рта может упростить диагностику таких бактерий-биомаркеров в кабинете врача. Однако для определения характеристик и индикаторов подобного средства диагностики требуются дополнительные исследования.

Нью-Джерси, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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