Китайцы вылечили диабет второго типа при помощи стволовых клеток

Китайские медики сообщают, что им первым в мире удалось вылечить диабет. Пациенту, 59-летнему мужчине, в 2021 году была проведена новаторская трансплантация стволовых клеток, и с 2022 года он не принимает лекарств.

Экспериментальное лечение включало в себя создание искусственной версии клеток поджелудочной железы, которые производят инсулин и контролируют уровень сахара в крови.

Известно, что мужчина страдал диабетом 2 типа в течение 25 лет и его состояние только ухудшалось. У него был высокий риск смертельных осложнений, и ему требовалось несколько инъекций инсулина каждый день, чтобы не допустить впадения в диабетическую кому.

Китайские врачи придумали, как привести пациента в относительную норму: в лечении использовались стволовые клетки, которые представляют собой клетки «чистого листа». Их можно превратить во множество различных типов клеток, необходимых организму для функционирования. При правильных условиях стволовые клетки могут превратиться в ткань мозга, мышц, почек или даже поджелудочной железы.

В этом лечении использовался новый химический коктейль, позволяющий превратить стволовые клетки пациента в клетки поджелудочной железы.

Эти клетки производят инсулин, который сообщает организму, когда нужно получать сахар из пищи для получения энергии.

У диабетиков поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина для регулирования уровня сахара в крови. Слишком много или слишком мало сахара в крови может вызвать повреждение нервов, почек, болезни сердца и многое другое.

Исследователи предполагают, что имплантируя новые, выращенные в лаборатории клетки, способные вырабатывать инсулин, пациент может снова начать вырабатывать и свой собственный инсулин.

Хотя этот опыт обнадеживает, китайским ученым еще предстоит пройти долгий путь исследований, прежде чем новый метод докажет свою эффективность и будет одобрен для массового использования.

Пекин, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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