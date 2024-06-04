Употребление алкоголя может привести к смерти в самолете

Употребление алкоголя перед полетом или во время него может убить. К такому выводу пришли ученые из Немецкого аэрокосмического центра в Кельне. Выяснилось, что алкоголь создает такую ​​нагрузку на сердце, что вполне может привести к летальному исходу. Причина – снижение количества кислорода в крови путешественников и повышение частоты сердечных сокращений даже у молодых и здоровых людей.

Ученые выявили четкую корреляцию – чем больше количество выпитого, тем сильнее возрастают риски смерти. Особенно это касается пассажиров старшего возраста и людей с хроническими заболеваниями.

Отметим, что исследование воздействия алкоголя изучалось на тестовой группе в 48 человек в возрасте от 18 до 40 лет. Половина спала в лаборатории с нормальным давлением воздуха, а остальные – в барокамере, имитирующей давление в кабине самолета на крейсерской высоте.

Затем группы поделили, половине дали выпить, остальным – нет.

У тех, кто спал в нормальных условиях и без алкоголя, уровень кислорода в крови был стабильным на уровне около здоровых 96 процентов, а частота сердечных сокращений во сне составляла 64 удара в минуту (уд./мин).

Но у тех, кто пил и находился в барокамере, уровень кислорода в крови падал в среднем до 85 процентов, а частота сердечных сокращений обычно возрастала почти до 88 ударов в минуту во время сна.

Это по сравнению со средним уровнем кислорода в крови 88 процентов и частотой сердечных сокращений во сне 73 удара в минуту у тех, кто находился в барокамере и не употреблял алкоголь.

Участники спали лежа, поэтому результаты могут отличаться для тех, кто летает эконом-классом, говорится в отчете группы из Института аэрокосмической медицины в Кельне, Германия, в журнале Thorax.

Немецкие ученые пришли к следующему выводу: «Эти результаты показывают, что даже у молодых и здоровых людей сочетание употребления алкоголя со сном в гипобарических условиях (давление в салоне) создает значительную нагрузку на сердечную систему и может привести к обострению симптомов у пациентов с сердечными или легочными заболеваниями».

Кельн, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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