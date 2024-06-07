Интернет-зависимость у подростков приводит к нарушениям в работе мозга

Подростки, которые проводят много времени в социальных сетях, жалуются, не могут уделять внимание более важным вещам, таким как домашняя работа или проведение времени с близкими.

Новое исследование феномена выявило, что у подростков с диагнозом интернет-зависимость нарушается передача сигналов между областями мозга, важными для контроля внимания, рабочей памяти и многого другого.

Результаты исследования были опубликованы в журнале PLOS Mental Health. Они базируются на 12 исследованиях нейровизуализации нескольких сотен подростков в возрасте от 10 до 19 лет в период с 2013 по 2022 год.

«Поведенческая зависимость, вызванная чрезмерным использованием Интернета, стала растущим источником беспокойства за последнее десятилетие», – пишут авторы исследования.

Критериями клинического диагноза интернет-зависимости во включенных исследованиях были: постоянная озабоченность интернетом, симптомы абстиненции при отсутствии интернета и жертвование отношениями ради времени для интернета.

Учитывая изменение состояния мозга подростков по сравнению со взрослыми, авторы считают, что понимание влияния интернет-зависимости на мозг участников-подростков имеет жизненно важное значение.

Когда участники с клинически диагностированной интернет-зависимостью занимались деятельностью, управляемой сетью исполнительных функций мозга (поведением, требующим внимания, планирования, принятия решений и контроля над импульсами), в этих областях мозга наблюдались существенные нарушения способности работать вместе по сравнению с таковыми у сверстников без интернет-зависимости. Авторы исследования считают, что такие изменения в сигнализации могут указывать на то, что такое поведение потенциально может повлиять на развитие и благополучие человека.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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