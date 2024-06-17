С признаками ботулизма к врачам обратились12 нижегородцев

Министерство здравоохранения Нижегородской области вечером в понедельник, 17 июня сообщило, что в медучреждения региона с признаками ботулизма обратились 12 человек, девять из которых в тяжелом состоянии.

В заявлении регионального Минздрава говорится: «По состоянию на 22:00 в Нижегородской области в медучреждения поступило 12 человек (цифра с учетом ранее поступивших четырех человек) с признаками ботулизма. Состояние девяти из них оценивается как тяжелое. Врачами предпринимаются все необходимые меры».

Ранее сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с симптомами отравления обратился за медпомощью121 человек, из которых 55 находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации. Также в понедельник, 17 июня, пресс-служба Роспотребнадзора по Татарстану сообщила, что в Казани признаки ботулизма выявили у шести человек.

Нижний Новгород, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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