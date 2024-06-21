Ученые обнаружили микропластик в мужских пенисах

Семь различных видов микропластика были обнаружены в четырех из пяти образцов ткани полового члена, взятых у пяти разных мужчин в рамках исследования, опубликованного в IJIR: Your Sexual Medicine Journal в среду.

Микропластик представляет собой фрагменты полимера, размер которых может варьироваться от менее 0,2 дюйма (5 миллиметров) до 1/25 000 дюйма (1 микрометра). Все, что меньше, – это нанопластик, размер которого должен измеряться миллиардными долями метра. Частички образуются, когда более крупные пластмассы разрушаются либо в результате химического разложения, либо в результате физического износа.

По словам экспертов, некоторые мельчайшие частицы могут проникать в отдельные клетки и ткани крупных органов, и появляется все больше доказательств того, что они все чаще присутствуют в организмах людей.

Ведущий автор исследования Ранджит Рамасами, эксперт в области репродуктивной урологии, который проводил исследование во время работы в Университете Майами, рассказал CNN, что в качестве основы для своего исследования он использовал предыдущее исследование, в котором были обнаружены доказательства наличия микропластика в сердце человека.

Рамасами сказал, что его не удивило обнаружение микропластика в пенисе, поскольку это «очень сосудистый орган», как и сердце.

Образцы были взяты у участников исследования, у которых была диагностирована эректильная дисфункция (ЭД) и которые находились в больнице для операции по имплантации полового члена для лечения этого заболевания в Университете Майами в период с августа по сентябрь 2023 года.

Затем образцы были проанализированы с помощью химической визуализации, которая показала, что у четырех из пяти мужчин в тканях полового члена был микропластик.

Согласно исследованию, было обнаружено семь различных типов микропластика, из которых наиболее распространены полиэтилентерефталат (ПЭТ) и полипропилен (ПП).

Теперь, когда их присутствие подтверждено, необходимы дополнительные исследования для изучения потенциальных связей с такими состояниями, как эректильная дисфункция, сказал Рамасами.

«Нам необходимо определить, связан ли микропластик с эректильной дисфункцией, и существует ли уровень, за которым он вызывает патологию, и какие типы микропластика являются патологическими», – сказал он.

Что касается более широкого значения результатов, Рамасами выразил надежду, что исследование «повысит осведомленность о наличии инородных тел в человеческих органах и будет способствовать расширению исследований по этой теме».

Предыдущие исследования показали, что один литр бутилированной воды содержит в среднем 240 000 пластиковых частиц.

«Я думаю, нам нужно внимательно относиться к потреблению воды и еды из пластиковых бутылок и контейнеров и стараться ограничить их употребление до тех пор, пока не будут проведены дополнительные исследования для определения уровней, которые могут вызвать патологию», – сказал Рамасами.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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