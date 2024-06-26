В Башкирии пятеро детей отравились полуфабрикатами

В Башкирии пятеро детей попали в больницу с отравлением. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash».

На самочувствие пожаловались жители деревни Кокуш Калтасинского района. У детей в возрасте от года до 13 лет повысилась температура и началась рвота.

Заболевших госпитализировали, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Вся необходимая помощь оказывается.

Предположительно, дети отравились полуфабрикатами. Симптомы проявились через некоторое время после приема пищи.

Уфа, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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