ВОЗ: каждый третий взрослый человек в мире недостаточно двигается

Почти 1,8 млрд (31%) взрослых людей в мире не поддерживают необходимый уровень физической активности. Об этом свидетельствуют новые данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С 2010 по 2022 год доля физически неактивных людей выросла на 5%. При сохранении нынешних темпов эта доля к 2030 году может вырасти до 35%, указывается в докладе.

Наиболее низкий уровень физической активности населения наблюдается в странах с высоким уровнем доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе – 48% и в Южной Азии – 45%. В странах Запада эта доля составляет 28%. А минимальная доля физически неактивных людей – в Океании, всего 14%.

Специалисты ВОЗ рекомендуют уделять физической активности не менее 150 минут в неделю, если нагрузка умеренная, или 75 минут, если нагрузка высокая. Если эти нормы не соблюдать, то резко вырастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, диабета 2-го типа, деменции и разных видов рака.

«Физическая неактивность – тихая угроза глобальному здоровью, которая значительно увеличивает степень тяжести хронических заболеваний», – подчеркнул директор по вопросам укрепления здоровья населения ВОЗ Рюдигер Крех.

Женева, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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