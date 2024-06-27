Более трех миллионов смертей в год во всем мире происходит из-за злоупотребления алкоголем и наркотиками.

Именно это следует из последнего доклада Всемирной организации здравоохранения.

В частности, как отмечает ВОЗ, «2,6 миллиона смертей ежегодно происходят из-за злоупотребления алкоголем, что составляет примерно 4,7% от общего числа смертей в год, а остальные 0,6% миллионов смертей происходят из-за злоупотребления психоактивными наркотиками».

Еще одним важным фактом является то, что из этих трех миллионов смертей «большинство составляют мужчины (2 миллиона из-за употребления алкоголя и 0,4 миллиона из-за наркотиков)».

«Злоупотребление психоактивными веществами серьезно влияет на здоровье людей, эффективно увеличивая риск хронических заболеваний и проблем с психическим здоровьем, и это трагически приводит к миллионам предотвратимых смертей каждый год.

Эта проблема ложится тяжелым бременем на семьи и сообщества, увеличивая риск несчастных случаев, травм и насилия», – сказал д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ.

«Чтобы построить более здоровое и более справедливое общество, мы должны взять под777 контроль проблему злоупотребления алкоголем. Кроме того, мы должны сделать лечение после злоупотребления алкоголем доступным и экономически устойчивым для всех», – добавил он.

В докладе ВОЗ подчеркивается, что, хотя с 2010 года произошло некоторое снижение уровня смертности, связанной с употреблением алкоголя, но число жертв вредной привычки остается высоким. При этом самые высокие показатели наблюдаются в Европе и Африке. Самая значительная часть летальных исходов приходится на молодых людей в возрасте от 20 до 39 лет.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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