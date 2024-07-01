Кормление ребенка с ложки может тормозить его рост и развитие

Большинство родителей помнят, как им приходилось часами ложкой засовывать в рот ребенку измельченную пищу.

Но, согласно новому исследованию, возможно, такие мучения напрасны – разрешение младенцам кормить себя с рук может быть лучшим выбором для их роста и развития.

В этом методе основное внимание уделяется предоставлению младенцам возможности кормить себя цельной, не протертой пищей при введении твердой пищи после отлучения от груди. Это отличается от более традиционного подхода, заключающегося в кормлении младенцев твердыми протертыми продуктами с ложки.

Защитники метода самокормления говорят, что он поощряет здоровые пищевые привычки, поскольку дети едят самостоятельно и могут пробовать различные продукты с общего стола.

Результаты исследования по самокрмлению детей были представлены на конференции Американского общества питания в Чикаго. Исследователи из Университета Колорадо изучили процесс отлучения от груди по инициативе ребенка у 70 здоровых пятимесячных младенцев. В ходе исследования воспитатели фиксировали трехдневное потребление ребенком всех продуктов питания.

Команда классифицировала ребенка как находящегося на этапе отлучения от груди по инициативе ребенка, если менее 10 процентов его калорий приходилось на пюреобразное детское питание.

Анализ показал, что не было существенной разницы в потреблении энергии между двумя группами отлучения.

Отлучение от груди по инициативе ребенка также было связано с более выраженным увеличением показателей веса по отношению к возрасту и веса по отношению к длине тела, чем у детей, отлученных от груди традиционным способом, что означает, что у них были более высокие траектории роста.

Команда заявила, что мягкие фрукты, тушеные овощи, сыр и небольшие кусочки мяса –хорошие продукты для прикорма ребенка, поскольку младенцам их легко брать и жевать.

По их словам, пищу следует предлагать в виде палочек размером с кулак ребенка, чтобы предотвратить удушье, и добавили, что при введении твердой пищи младенцам важно обеспечить разнообразную диету.

Автор исследования Кинзи Матцеллер, дипломированный диетолог, сказала: «Одной из основных проблем, связанных с отлучением ребенка от груди, было то, что не было известно, обеспечивает ли оно достаточное количество питательных веществ для поддержки роста ребенка. Успокаивает тот факт, что отлучение от груди по инициативе ребенка обеспечивает достаточное количество калорий для роста. Часто требуется до 15 раз попробовать пищу, прежде чем ребенок ее примет, поэтому настойчивость имеет решающее значение».

Ученые также обнаружили, что матери с более высоким образованием и более высоким доходом чаще отнимают ребенка от груди.

Исследователи утверждают, что это может быть связано с тем, что семьям с большим достатком проще выделить время и ресурсы, необходимые для приготовления пищи, необходимой для самостоятельного отлучения ребенка от груди.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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