В бразильской свинине выявлена сальмонелла

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) в четверг, 27 июня, сообщила о введении усиленного лабораторного контроля за поступающей в Россию свининой бразильского предприятия Seara Alimentos Ltda в связи с выявлением в ней сальмонеллы.

В сообщении, распространенном пресс-службой ведомства, в частности, говорится: «Россельхознадзор ведет непрерывный мониторинг поступающей продукции из третьих стран, в том числе из Бразилии, по результатам которого в продукции предприятия Seara Alimentos Ltda было обнаружено нарушение (бактерии рода Salmonella). По факту выявленного нарушения Россельхознадзор ввел усиленный лабораторный контроль за поступающей продукцией с указанного предприятия. В случае выявления аналогичных нарушений в дальнейшем Россельхознадзор в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза будет вынужден ввести ограничения на поставки в Российскую Федерацию продукции предприятия».

При выявлении аналогичных нарушений ведомство будет вынуждено ввести ограничения на поставки».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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