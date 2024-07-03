Здоровая диета в 40 лет может спасти от проблем со здоровьем в старости

Исследования показывают, что соблюдение диеты для профилактики диабета в возрасте 40 лет может стать ключом к хорошей физической и психической форме в 70 лет.

Установлено, что употребление большого количества овощей, цельного зерна и нежирного мяса в среднем возрасте помогает предотвратить хронические заболевания и снижение когнитивных функций спустя десятилетия.

Как сообщает Daily Mail, исследование, в котором приняли участие более 100 000 человек в течение 30 лет, показало, что у тех, кто придерживался одной из восьми здоровых диет, вероятность хорошо функционировать в 70 лет была на 84 процента выше чем у тех, кто на свое меню не обращал внимание.

Эксперты Гарвардского университета заявили, что связь остается сильной даже при учете других факторов образа жизни, подчеркнув, что для правильного старения следует использовать диету.

В то время как предыдущие исследования показали, что здоровый образ жизни может помочь предотвратить хронические заболевания, в данном случае исследователи рассматривали отсутствие болезней наряду со способностью жить независимо и иметь хорошее качество жизни.

Они проанализировали данные более 106 000 человек, полученные с 1986 года, полученные с помощью анкет по питанию, заполняемых каждые четыре года.

Возраст участников на момент начала исследования составлял не менее 39 лет, и они не имели хронических заболеваний.

Исследователи сравнили показатели здорового старения среди людей из 20% с самым высоким и самым низким показателем приверженности здоровому питанию.

К 2016 году почти половина из них умерла, и только 9,2% дожили до возраста 70 лет и старше, не имея болезней и обладая хорошим физическим, когнитивным и психическим здоровьем.

Те, кто ел больше всего фруктов, не крахмальных овощей, цельное зерно, ненасыщенные жиры, орехи, бобовые и нежирные молочные продукты, имели на 84 процента больше шансов хорошо стареть по сравнению с теми, кто ел нездоровую еду.

Кроме того, диета с низким содержанием углеводов при «гиперинсулинемии» увеличивает шансы быть относительно здоровым к 70 годам на 78 процентов.

Диета, состоящая из половины тарелки фруктов и овощей, а также цельнозерновых продуктов, растительных белков, таких как фасоль, чечевица, бобовые, орехи, а также небольшого количества мяса и молочных продуктов, оказалась на втором месте с показателем в 68 процентов качественного дожития до 70 лет.

За ней следует средиземноморская диета – она повышает вероятность хорошего старения на 43 процента.

По данным, представленным на конференции по питанию в Чикаго, у тех, кто потреблял больше трансжиров, натрия, мяса в целом, красного и переработанного мяса, были самые низкие шансы на здоровое старение.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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