Ученые изучают влияние кофеина на развитие болезни Альцгеймера

Кофеин может помочь в лечении болезни Альцгеймера. В Университетской больнице Лилля проводится третья фаза клинических испытаний.

Различные эпидемиологические исследования уже показали, что регулярное и умеренное потребление кофеина, по-видимому, замедляет снижение когнитивных функций, связанное со старением, и риск развития болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера характеризуется расстройствами памяти, исполнительных функций и ориентации во времени и пространстве.

В новом исследовании, опубликованном в пятницу в журнале «Мозг», исследователи из Inserm, Университетской больницы Лилля и Университета Лилля, входящих в Лилльский исследовательский центр нейробиологии и познания, проанализировали механизмы, лежащие в основе развития болезни Альцгеймера.

Они продемонстрировали, что патологическое увеличение целевых кофеиновых рецепторов в нейронах во время развития заболевания способствует потере синапсов (областей, расположенных между двумя нейронами) и, по сути, раннему развитию нарушений памяти на животной модели заболевания.

В 2016 году та же исследовательская группа описала один из механизмов, с помощью которого кофеин может блокировать у животных те же самые рецепторы, экспрессия которых аномально увеличивается в мозгу людей, страдающих болезнью Альцгеймера.

Клинические испытания в Университетской больнице Лилля.

«Поэтому мы можем предположить, что, блокируя эти рецепторы, активность которых повышена у пациентов с болезнью Альцгеймера, кофеин может предотвратить развитие нарушений памяти или даже других когнитивных и поведенческих симптомов», – отметил Дэвид Блюм, директор по исследованиям Inserm, один из авторов исследования.

В настоящее время проводится клиническое исследование третьей фазы, в нем участвуют 248 пациентов. Половина пациентов получает 400 мг кофеина, другая половина – плацебо.

Его цель – оценить влияние кофеина на когнитивные функции пациентов, страдающих от ранних и среднетяжелых форм болезни Альцгеймера.

«Если испытание окажется положительным, это побудит нас начать более масштабное исследование. Потенциально это может означать, что кофеин можно будет использовать в качестве лекарства для лечения этого заболевания», – говорят ученые.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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