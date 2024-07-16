Уральские врачи научились лечить аденому предстательной железы без разрезов и операции

Инновационную методику лечения гиперплазии предстательной железы без операций внедрил крупнейший частный медицинский центр Урала «УГМК-Здоровье». Водно-паровая терапия Rezūm – естественная альтернатива хирургическому вмешательству. Она устраняет причину доброкачественной гиперплазии простаты, позволяя пациенту безопасно, быстро и надолго вернуть привычное качество жизни.

Уникальность методики заключается в устранении гиперплазии простаты с помощью энергии водяного пара. Пациенту вводят через естественные пути тонкий инструмент. С помощью специального устройства на пораженную ткань предстательной железы в течение 9 секунд воздействуют стерильным водяным паром. Количество сеансов зависит от размеров предстательной железы. Тепло от пара разрушает лишнюю ткань, которая мешает нормальной жизнедеятельности. Затем ткани, подвергшиеся воздействию горячим паром, естественным образом выводятся из организма.

В отличие от других методик лечения гиперплазии простаты, данная терапия не требует длительного применения медикаментов, разрезов, общей анестезии и госпитализации, так как это не операция. Манипуляция проходит под местным обезболиванием или седацией в амбулаторных условиях. Большинство мужчин возвращаются к нормальной жизни в течение нескольких дней после лечения и ощущают облегчение уже через две недели. Максимальный результат достигается в течение трех месяцев.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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