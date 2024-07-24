Диетолог рассказал о пользе и опасности оливок и маслин

Маслины и оливки обладают множеством полезных для человеческого организма веществ, однако их чрезмерное употребление может нанести здоровью серьезный урон. Об этом рассказал радио Sputnik в среду, 24 июля доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург. По словам специалиста, маслины полезны маслом, которое в них содержится. «Это масло обладает рядом оздоровительных свойств. Если мы в умеренных количествах употребляем такое масло, богатое омега-9 ненасыщенными жирными кислотами, у нас снижаются риски воспалений, риски развития сосудистых заболеваний», – сообщил диетолог.

По его словам, польза этих плодов также заключается в высоком содержании антиоксидантов, разнообразных микро- и макроэлементов.

Однако эти продукты обычно употребляют в соленом или маринованном виде. Это делает маслины и оливки продуктом с очень высоким содержанием соли.

«Это избыточно соленый продукт. Его чрезмерное употребление оказывает негативное воздействие на сосудистую стенку, способствует развитию гипертонии. Есть исследования, показывающие, что избыток соли в питании «убивает» примерно так же быстро, как и избыток сахара», – считает Гинзбург.

В связи с высоким содержанием соли не стоит злоупотреблять оливками и маслинами. Оптимальным количеством будут два или три плода в дополнение к гарниру. При этом, если наблюдаются признаки ожирения или человек страдает гипертонией, ни маслины, ни оливки лучше вовсе не включать в рацион.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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