Начинается магнитная буря

Сегодня 9 часов будет идти магнитная буря. Как сообщают специалисты лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, явление будет средней силы – в диапазоне уровней G1-G2 (самый высокий – G5).

Начало прогнозируют на 6:00 по мск., а пик волнения – с 9:00 до 12:00 по мск. К 18:00 о мск. вспышки на Солнце должны прекратиться.

У метеочувствительных людей во время магнитной может ухудшиться самочувствие: появятся слабость, головные боли, скачки артериального давления. Чтобы улучшить физическое состояние, медики советуют больше времени проводить на свежем воздухе, пить больше чистой воды, травяные чаи, отказаться от кофе, курения и вредной пищи.

Особое внимание здоровью стоит уделить пожилым людям и тем, у кого есть хронические заболевания.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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