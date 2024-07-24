В России появится вакцина от туберкулеза

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи академик Александр Гинцбург на форуме «Здоровое общество» в среду, 24 июля, заявил, что в середине 2025 года в России появится вакцина, предотвращающая заражение туберкулезом.

В ходе своего выступления Гинцбург сказал: «Если все будет, как планировалось, то страна в середине 2025 года будет иметь свою бустерную вакцину, которая будет защищать людей от инфицирования туберкулезом. …Разрабатываемая в России вакцина от туберкулеза будет защищать от заражения, а в перспективе может изменить эпидемиологию заболевания, то есть туберкулез уже не будет «естественным» спутником человеческой популяции».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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