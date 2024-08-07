В Волгоградской области у трех пациентов выявили лихорадку Западного Нила

В Волгоградской области зарегистрированы три случая заболевания лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 07.08.2024 года зарегистрировано три случая заболевания лихорадкой Западного Нила, что не превышает среднемноголетний уровень», – говорится в сообщении.

Как уточнили в надзорном ведомстве, двое из заболевших являются жителями Волгограда, еще один приехал из Астраханской области.

В большинстве случаев инфекция протекает в легкой форме, но есть вероятность развития серьезных неврологических нарушений (энцефалит, менингит), а также летальных исходов.

Волгоград, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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