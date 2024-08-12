Стоматолог по ошибке удалил ребенку коренные зубы вместо молочных

В Архангельской области врач удалил ребенку два здоровых постоянных зуба вместо молочных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В надзорное ведомство обратилась жительница Коношского района и сообщила, что ее семилетней дочери удалили два коренных зуба вместо молочных. Ребенку потребовалось длительное лечение в областном центре.

Прокуратура обратилась с иском в суд, областной минздрав и клинику, в которой допустили ошибку. В результате суд встал на сторону пострадавшей и обязал клинику выплатить семье пострадавшей 600 тысяч рублей.

Архангельск, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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