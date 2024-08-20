Люди, совмещающие обычные сигареты и вейпы, в четыре раза чаще болеют раком

Люди, совмещающие обычные сигареты и вейпы, в четыре раза чаще болеют раком. Потенциальные риски курильщиков были изложены в исследовании, проведенном в США: люди, которые курят и вейпят, в четыре раза чаще заболевают раком легких по отношению к тем, кто просто курит, сообщил в прошлом месяце «Журнал исследований и терапии онкологии». Исследователи из Университета штата Огайо предположили, что это связано с количеством химических веществ в вейпах, которые сами по себе могут быть канцерогенными.

Совет Центров по контролю и профилактике заболеваний США суров: «Если вы не курите электронные сигареты, не начинайте. Большинство электронных сигарет содержат никотин, который вызывает сильную зависимость и представляет опасность для здоровья.

Аэрозоль от электронных сигарет может содержать вредные и потенциально вредные вещества. К ним относятся канцерогенные химикаты и мельчайшие частицы, которые могут вдыхаться глубоко в легкие».

В этой статье эксперты рассматривают некоторые потенциальные риски, которые сейчас связаны с вейпингом.

Легкие

Любое воздействие, например курение, повреждающее альвеолы ​​(воздушные мешочки в легких), может привести к коллапсу легких.

Вейпинг также связывают с липоидной пневмонией, при которой альвеолы ​​заполняются мертвыми лейкоцитами, содержащими жировой материал, что, в свою очередь, вызывает воспаление и инфекцию в дыхательных путях.

Считается, что накопление белых кровяных телец происходит из-за глицерина, который используется в электронных жидкостях для создания более густого пара.

Между тем, все больше данных свидетельствуют о том, что между вейпингом и раком легких может существовать связь.

В обзоре исследований, опубликованном в журнале Cancers в сентябре прошлого года, сделан вывод о том, что вейпы являются «высокопотенциальным фактором риска развития рака легких и областью, вызывающей серьезную обеспокоенность в будущем».

Появляется все больше доказательств того, что рак легких связан с глицерином. Сам он безопасен для употребления. Однако при нагревании в вейпах он может образовывать канцерогенное химическое вещество формальдегид, которое затем вдыхается в легкие.

Вейпинг связывают с различными типами рака, включая рак головы и шеи, рак легких и рак молочной железы, а также рак крови, простаты и мочевого пузыря.

После вдыхания никотин, содержащийся в электронной жидкости, быстро попадает в кровоток, заставляя организм вырабатывать адреналин, который, в свою очередь, повышает артериальное давление, пульс и частоту дыхания.

Кроме того, исследование, представленное на конференции Американской кардиологической ассоциации в октябре прошлого года, показало, что пользователи электронных сигарет, регулярно подвергающиеся воздействию никотина, неизменно показывают худшие результаты на беговой дорожке, чем те, кто не курит, – и при этом их эффекты аналогичны эффектам от сигарет.

Здоровье кишечника

Стенка кишечника препятствует проникновению вредных микробов из пищеварительного тракта в кровоток.

Однако исследование, опубликованное в журнале Science в 2021 году, показало, что химические вещества в жидкостях для вейпа без никотина могут нарушить этот защитный барьер, что приведет к «дырявому» кишечнику, что, в свою очередь, может привести к хроническому воспалению.

«Такое воспаление может способствовать возникновению различных заболеваний и состояний, включая воспалительные заболевания кишечника, деменцию, некоторые виды рака, атеросклероз [затвердение артерий], фиброз печени [рубцевание], диабет и артрит», – говорит Адити Шарма, иммунолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, которая принимала участие в исследовании.

Результаты были основаны на исследованиях с использованием клеток кишечника человека, а затем мышей, при этом клетки подвергались воздействию жидкости для вейпинга, имитирующей количество, потребляемое «хроническим» вейпером.

Адити Шарма рассказала Good Health: «Мы обнаружили, что вейпинг негативно влияет на кишечник, вызывая воспаление, в первую очередь, атакуя белки плотных контактов, которые удерживают клетки кишечника в плотном состоянии и на месте. Это в конечном итоге приводит к повышенной проницаемости кишечника, что позволяет его компонентам легко попадать в кровоток. Вейпинг вызывает что-то вроде более тяжелой формы СРК».

Мозг

Наш мозг, по-видимому, очень чувствителен к воздействию химических веществ, содержащихся в электронных сигаретах.

Согласно двум исследованиям, проведенным в 2020 году в Университете Рочестера в США, вейпинг связан с затуманиванием сознания. Они показали, что и взрослые, и дети, которые курят вейпы, чаще сообщают о трудностях с концентрацией внимания, запоминанием или принятием решений, чем их сверстники, не курящие вейпы.

Иммунитет

Тревожные результаты, опубликованные в этом году в журнале Journal of Allergy and Clinical Immunology, показали, что вдыхание дыма электронных сигарет может повреждать нейтрофилы – одни из первых иммунных клеток, которые реагируют на попадание в организм бактерий или вирусов.

Полученные результаты важны, поскольку предыдущие исследования показали, что повреждение нейтрофилов, вызванное курением сигарет, может привести к долгосрочному повреждению легких.

Исследователи из Бирмингемского университета взяли образцы крови у здоровых доноров, которые никогда не курили и не вейпировали. Затем их нейтрофилы подверглись воздействию 40 затяжек паров вейпа (количество, которое, как показали предыдущие исследования, является низким дневным воздействием).

Нейтрофилы остались живы, но «застряли» и оказались неспособными бороться с угрозами организму, такими как бактерии E.coli.

Аарон Скотт, доцент кафедры респираторных наук и ведущий автор исследования, сказал: «Мы обнаружили, что после кратковременного, слабого воздействия паров электронных сигарет клетки остаются живыми, но больше не могут двигаться так же эффективно и не способны выполнять свои обычные защитные функции».

«Интересно, что пар от электронных жидкостей, не содержащих никотин, также имел те же негативные последствия, что и пар от электронных жидкостей, содержащих никотин».

Зубы и десны

Никотин в вейпах также может оставлять пятна на зубах и приводить к неприятному запаху изо рта, заболеваниям десен и рецессии десен, предполагает Мервин Друиан, стоматолог из Лондонского центра косметической стоматологии.

«Никотин вызывает сужение кровеносных сосудов во рту и снижает приток насыщенной кислородом крови к деснам, – объясняет он. – Со временем это может привести к рецессии тканей и потере зубов».

Недавний обзор исследований, опубликованных в журнале Medicina, пришел к выводу, что «существуют многочисленные доказательства, устанавливающие связь между курением электронных сигарет и повышенным риском развития гингивита и заболеваний пародонта». Использование вейпа может привести к появлению бактерий, способствующих развитию заболеваний полости рта в нашем организме. Кроме того, есть исследования, которые показывают, что отказ от вейпинга может быть связан с улучшением здоровья полости рта.

По данным исследования, проведенного Университетским колледжем Лондона и Университетом Инсбрука в Австрии, у пользователей электронных сигарет наблюдаются такие же изменения ДНК в определенных клетках щек, как и у курильщиков.

Ведущий автор, доктор Кьяра Херцог, сказала: «На основании нашего исследования мы не можем сказать, что электронные сигареты вызывают рак, но... [наблюдаемые изменения] связаны с будущим развитием рака легких у курильщиков».

Кожа

Курение связывают с морщинами. Хотя данных о вейпинге меньше, никотин в вейпах вызывает наибольшую озабоченность, говорит доктор Джастин Хекстолл, консультант-дерматолог из Арундела, Западный Суссекс.

Это происходит потому, что он сужает кровеносные сосуды и уменьшает приток крови к коже, поэтому меньше кислорода и необходимых питательных веществ поступают в клетки. Никотин также снижает выработку коллагена, что приводит к снижению эластичности кожи.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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