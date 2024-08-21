Приложения по доставке еды приводят к ожирению

Ученые из Лондонской школы гигиены обнаружили, что у тех, кто пользуется приложениями по доставке еды, на 84 процента выше вероятность возникновения ожирения.

Исследователи заявили: «Использование приложения для доставки еды на вынос, положительно, связано с ожирением. Потенциальное влияние возросшего и дифференцированного использования услуг онлайн-доставки на рацион питания и неравенство в питании требует дальнейшего изучения». Исследование опубликовано в журнале BMJ Public Health.

Множество доказательств показывают, что ожирение может увеличить риск возникновения множества ограничивающих продолжительность жизни состояний, таких как сердечнососудистые заболевания, диабет и несколько видов рака.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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