Люди стареют не постепенно, а в два ключевых момента своей жизни – исследование

Ученые обнаружили, что на молекулярном уровне человек стареет двумя ускоренными рывками – сначала в возрасте 44 лет, а затем снова в возрасте 60 лет.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Aging, ученые из Стэнфордского университета и Наньянского технологического университета в Сингапуре в течение нескольких лет наблюдали за 108 участниками, чтобы выявить возрастные изменения в их молекулах – РНК, белках и микробиомах участников.

Ученые обнаружили, что старение человека происходит не постепенно и линейно. Напротив, большинство изученных ими молекул показали ускоренные, нелинейные изменения в возрасте 44 и 60 лет.

Сяотао Шэнь, доцент кафедры микробиомной медицины в Наньянском технологическом университете и первый автор исследования, рассказал CNN, что результаты показывают, что «мы не стареем постепенно». Он добавил, что некоторые моменты времени особенно важны для нашего старения и здоровья.

Например, способность усваивать кофеин заметно снижается – сначала в возрасте около 40 лет, а затем снова в возрасте около 60 лет. Компоненты, участвующие в метаболизме алкоголя, также снижаются, особенно в возрасте около 40 лет, рассказал CNN Майкл Снайдер, заведующий кафедрой генетики в Стэнфорде и автор исследования, имея в виду две волны старения.

Снайдер добавил, что, по некоторым данным, «люди часто получают мышечные травмы и сталкиваются с накоплением жира в возрасте 40 лет (что связано с липидным обменом), а саркопения (потеря мышечной массы) определенно поражает людей в возрасте 60 лет – и это очень серьезная проблема».

Он добавил, что в обеих возрастных группах наблюдались изменения в белках, которые удерживают ткани вместе, что, вероятно, помогает объяснить изменения кожи, мышц и сердечнососудистой системы.

Риски заболеваний также растут быстрее, особенно после 60 лет. Исследование показало, что люди в возрасте 60 лет и старше более подвержены сердечнососудистым заболеваниям, проблемам с почками и диабету 2 типа.

Согласно исследованию, обнаружение подобных закономерностей может помочь в диагностике и профилактике заболеваний, а также выявить «клинически значимые маркеры», которые можно использовать для улучшения управления здравоохранением и благополучия стареющего населения.

Исследование было сосредоточено на участниках в возрасте от 25 до 75 лет в среднем в течение почти двух лет. Все участники жили в Калифорнии, были здоровы и имели разное этническое происхождение. Образцы крови, кала, кожи, а также мазки из носа и рта брались у них каждые три-шесть месяцев.

Поскольку ускоренное старение у женщин можно было бы отнести к менопаузе (которая обычно наступает в возрасте от 45 до 55 лет), исследователи провели анализ отдельных мужских и женских наборов данных. К своему удивлению, они обнаружили, что результаты были схожими – что предполагает, что точка перехода около 55 лет может быть общим явлением для обоих полов.

Предыдущее исследование, проведенное учеными из Германии и США, показало, что существует еще одна «волна» старения около 75 лет, но последнее исследование не смогло подтвердить эти результаты из-за ограниченного возрастного диапазона когорты, участвовавшей в исследовании, сказал Шен CNN.

Что касается выводов, которые можно сделать из их результатов, то исследователи советуют вносить изменения в образ жизни, например, употреблять меньше алкоголя и больше заниматься спортом по мере приближения к этим решающим годам – 40 и 60 лет.

Снайдер посоветовал людям, приближающимся к 60 годам, следить за потреблением углеводов и пить много воды, чтобы улучшить работу почек.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube