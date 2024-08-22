Красное мясо увеличивает риск развития диабета второго типа

Анализ, проведенный с участием двух миллионов человек, показал, что употребление красного и обработанного мяса может привести к повышению риска развития диабета второго типа.

Ученые проанализировали данные 31 исследования в 20 странах, чтобы выяснить, существует ли связь между употреблением в пищу различных видов мяса и заболеванием, которым страдают миллионы людей в Великобритании.

Анализ показал, что регулярное употребление 50 граммов переработанного мяса в день (что эквивалентно двум ломтикам ветчины) связано с повышением риска развития диабета 2 типа в течение следующих 10 лет на 15 процентов.

Между тем, употребление 100 г необработанного красного мяса в день (что эквивалентно небольшому стейку) было связано с повышением риска развития диабета 2 типа на 10 процентов.

Употребление в пищу 100 г птицы в день (например, небольшой куриной грудки) также было связано с повышением риска развития этого заболевания на 8 процентов.

Однако при проведении дополнительных исследований для проверки результатов в различных сценариях связь с птицей ослабла.

Профессор Нита Форухи, старший автор статьи из Кембриджского университета, отметила: «Наше исследование предоставляет наиболее исчерпывающие на сегодняшний день доказательства связи между употреблением в пищу обработанного и необработанного красного мяса и более высоким риском развития диабета 2 типа в будущем».

В статье, опубликованной в журнале The Lancet Diabetes and Endocrinology, команда заявила, что пока неясно, как именно потребление мяса может повлиять на риск развития диабета 2 типа.

Они предполагают несколько возможных механизмов, включая тот, что приготовление мяса при высоких температурах может вызвать воспалительную реакцию в организме и привести к резистентности к инсулину.

Комментируя результаты исследования, доктор Дуэйн Меллор, диетолог и представитель Британской диетической ассоциации, сказал: «Общий призыв к умеренному потреблению мяса соответствует рекомендациям по здоровому питанию и рекомендациям по снижению риска развития диабета 2 типа. Это включает в себя диету, основанную на овощах, фруктах, орехах, семенах, бобах, горохе и чечевице, а также на некотором количестве цельнозерновых продуктов и умеренном количестве мяса и молочных продуктов с ограниченным количеством добавленного жира, соли и сахара».

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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